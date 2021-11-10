В Беларуси создали петицию против незаконной вырубки леса мигрантами 2 10.11.2021, 13:06

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Фото: БелТА

Авторы просят наказать виновных.

Петиция появилась после того, как в районе пункта пропуска «Брузги» мигранты начали вырубать лес, чтобы разводить костры и греться возле них. Вырубка деревьев происходит при согласии белорусских силовиков, которые присутствуют при этом и не делают ничего, чтобы предотвратить явное нарушение закона, сообщает «Радыё Свабода».

Предполагается, что участок, где вырубаются деревья, находится под юрисдикцией Индурского лесничества Гродненского лесхоза. Но эти структуры молчат о нанесенном природе вреде.

Авторы петиции приводят в тексте нормативные акты, которые своими действиями многократно нарушили мигранты. Они просят наказать виновных и не допускать дальнейшей незаконной вырубки.

На данный момент петиция собрала уже 825 подписей.

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