Ситуация для Лукашенко патовая 10.11.2021, 13:12

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Его может уничтожить любой щелчок.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в интервью YouTube-каналу «Форум свободной России» рассказала о ходе забастовки в Беларуси, гибридной войне Лукашенко против стран НАТО, а также о том, как белорусы могут повлиять на ситуацию в стране.

Главный редактор сайта Charter97.org отмечает, что критическая ситуация с COVID-19 в Беларуси стала катализатором того, что люди массово остаются дома:

— Порядка миллиона белорусов не выходят на работу. По данным Белорусского объединения рабочих — это 20-25% трудящихся. Я допускаю эти цифры, поскольку в Беларуси катастрофическая ситуация c COVID-19. Cогласно независимому расследованию медиков, порядка миллиона граждан болеют коронавирусом, больницы переполнены, в стране нет никакого карантина. При этом Лукашенко отменил масочный режим, также в стране крайне низкий процент вакцинированных людей. Поэтому, конечно же, масштаб заболеваний в Беларуси просто огромный. Идет масса свидетельств (в том числе — от сотрудников ритуальных агенств и врачей), которые говорят, что в Беларуси ежедневно умирают сотни человек. Согласно данным одного патологоанатомического бюро, в день привозят 100-200 трупов, когда в обычное время количество умерших, которых привозили в это бюро, составляло 10-15 человек.

Также Наталья Радина рассказала, что работники многих предприятий уходят в вынужденные отпуска, берут больничные, а также люди напрямую присоединяются к забастовке:

— Если эта кампания будет продолжаться, то количество людей, которые остались дома, увеличится.

Главный редактор сайта Charter97.org выразила мнение, что если белорусы массово останутся дома, то это заставит власти сесть за стол переговоров:

— Это безопасный способ протеста, безопасный метод давления на власти. Одним из десяти требований Белорусского объединения рабочих является переговоры с властями. Таким образом белорусы пытаются принудить власти к переговорам с лидерами оппозиции о проведении новых президентских и парламентских выборов.

Наталья Радина считает, что Лукашенко совершил государственную измену, подписав так называемые союзные программы с Путиным. Также не стоит относиться к этим документам легкомысленно:

— Обратите внимание на новую военную доктрину. Согласно ней Россия имеет право размещать на территории Беларуси военные базы, возможен ввод войск, армия и спецслужбы впадают в еще большую зависимость от России. Это прямая угроза нашему суверенитету. Поэтому я бы не расслаблялась в этой ситуации. Нужно оказывать давление и на Россию, из-за того, что Путин подписывает документы с нелегитимным режимом. Отношения с Россией должны быть прерогативой нового демократического правительства, а не Лукашенко и его хунты.

Журналистка обратила внимание на то, что здоровые силы белорусской оппозиции отреагировали на действия нелегитимного режима:

— Достаточно оперативно и жестко выступили Белорусское объединение рабочих и гражданская кампания «Европейская Беларусь». Да, не было какой-то внятной реакции со штаба Тихановской, но это скорее говорит о том, что этих людей не сильно волнует суверенитет страны.

Также Наталья Радина призвала страны Запада к более жесткой реакции на гибридную войну, которую Лукашенко развязал на границах Беларуси:

— Фактически происходит атака границ стран НАТО, в первую очередь — Польши. Согласно данным польских властей, на границе находится до пяти тысяч нелегальных мигрантов, которые пытаются незаконно попасть в страну. В Польше объявлена боевая готовность, привлекаются силы территориальной обороны, в Литве ввели чрезвычайное положение в связи с ситуацией на границе. Лукашенко объявил войну.

Украина в этой ситуации также под ударом. Согласно новой военной доктрине, Путин хочет превратить Беларусь в военный плацдарм, уже есть информация, что на границе с Беларусью, в Ельне (Смоленская область) дислоцируются огромное количество войск, которые могут быть переведены в Гомельскую область, граничащую с Украиной.

Поэтому на границах Беларуси уже появились такие очаги нестабильности, фактически — полувоенные действия. Украине и странам Евросоюза нужно задумываться о более жесткой реакции на то, что происходит.

Главный редактор сайта Charter97.org считает, что не стоит обращать внимание на попытки Лукашенко казаться самостоятельным в вопросе Крыма. Де-факто он уже признал оккупированный полуостров российским:

— Если вы помните, то в ООН белорусская делегация всегда голосовала против резолюций, где Крым назывался украинским. С учетом того, что экономические и торговые связи с оккупированным полуостровом развиваются, официальные власти Беларуси признают Крым российским.

Все остальное — риторика Лукашенко — это лишь попытка сохранять видимость некой самостоятельности, но я думаю при малейшем давлении он признает Крым российским официально.

Наталья Радина предостерегает, что нахождение диктатора у власти приводит к тому, что Беларусь теряет свой суверенитет:

— Уже поступает информация, что Лукашенко начинает продавать белорусские предприятия. Так называемая оптимизация может быть связана с этим. В том числе, возможна продажа криминальным российским олигархам и чиновникам. Поэтому и идут увольнения людей.

То, что мы можем наблюдать, если Лукашенко останется у власти, — это укрепление военно-политического союза с Россией, размещение военных баз и войск на территории страны, а также продажа предприятий российских собственников.

В ходе разговора ведущий YouTube-канала Даниил Константинов поделился своим видением ситуации в Беларуси:

— Как я уже сказал, власть Лукашенко зависла в пустоте. Никакой легитимности за ним не чувствуется. Как мне кажется, любой дополнительный щелчок может сдвинуть гигантский камень народного недовольства с места и обрушить его.

Главный редактор Charter97.org также призывает не терять оптимизма и уверена, что белорусы могут изменить ситуацию в стране:

— Все зависит от нас. Ситуация для Лукашенко достаточно непростая. Несмотря на подписание этих «союзных программ», мы видим, что финансовая составляющая в них мизерная. Никаких больших денег из России он больше года не получает. Его постоянные вояжи в Россию — попытка выпросить новые кредиты, новые деньги. Отношения с Западом он обострил настолько, что тут вряд ли возможна нормализация и получение кредитов от МВФ или западных банков. Ситуация для Лукашенко патовая, но он начинает распродавать страну. Мы это видим по попыткам продавать предприятия.

Поэтому все зависит от белорусов. Мы должны сами попытаться повлиять на ситуацию. Я понимаю, что она сложная, в какой-то степени даже критическая, но через забастовку, через Народный карантин, можно остановить Лукашенко.

Я думаю, что в Беларуси будет расширяться сама забастовка, также уверена, что будут массовые протесты.

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