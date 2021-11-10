Вот сколько получают в реальности сотрудники там, где обещали «по 500»? 10.11.2021, 13:15

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Дешевле оставаться дома.

Список вакансий обновили в Октябрьском районе Гомельской области. На сегодняшний день в районе более 120 свободных рабочих мест. Большинство — в деревнях, сообщает телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Сельхозпредприятия ищут ветврачей, трактористов, доярок, животноводов, агрономов, зоотехников, сварщиков.

Зарплата на селе — от 400 рублей. Предел — 1200 рублей.

А вот самые необычные предложения. Балетмейстер — 500 руб. Ловец безнадзорных животных — 460 руб. Специалист по рекламе газеты «Чырвоны Кастрынiк» — 400 руб.

Как говорится, дешевле дома посидеть.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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