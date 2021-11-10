Конфликт с Москвой: Татарстан направит миллионы на трансляцию программ на татарском языке 10.11.2021, 13:27

Противостояние региона с федеральным центром усиливается.

Агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» объявило тендер на трансляцию в течение 2022 года телевизионных программ на татарском языке для государственных нужд республики, сообщает Guildhall.

Начальная максимальная цена контракта составляет 92,6 млн руб.

В частности, речь идет об информационно-новостных программах, программах о жизни, культурном наследии и традициях татар, художественных, культурно-просветительских, документальных, детских программах и фильмах на татарском языке.

Как отмечается в условиях тендера, одним из критериев отбора претендентов на контракт является их деловая репутация.

Прием заявок отрыт до 30 ноября 2021 года.

Напомним, конституционный кризис между Москвой и Татарстаном углубился осенью 2021 года, когда Госсовет Татарстана не поддержал проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

Этим законом предлагалось ликвидировать должность президента в Татарстане.

Как сообщил в комментарии Guildhall российский журналист Иван Яковина, решение парламента Татарстана отказать Кремлю в принятии федерального закона, ликвидирующего должность президента республики, может быть индикатором сложившегося понимания среди региональных элит в Татарстане того, что действующий в Кремле режим ослабевает.

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