Замглавы МИД Литвы Адоменас назвал Лукашенко террористом 1 10.11.2021, 13:32

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Мантас Адоменас

Вильнюс не пойдет на уступки Беларуси в вопросе с мигрантами.

Замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас назвал Лукашенко террористом.

Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Да. И это не единственный случай. Захват самолета, летящего из Афин в Вильнюс, является именно террористическим актом», — сказал он.

Мантас Адоменас отметил, что МИД Литвы не намерен идти на уступки в отношении Беларуси в вопросе с мигрантами.

«Террористам никаких уступок делать нельзя, потому что это их только поощряет. [Террористами я называю] режим Минска в этом случае, потому что это является политическим террором, гибридной атакой», — заключил он.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Режим будет действует с 10 ноября на участке территории, удаленной от границы на 5 километров вглубь страны. Премьер-министр Литвы отметила, что власти впервые идут на такой шаг после восстановления независимости.

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