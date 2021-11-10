«Пыхнуть может в любой момент» 10.11.2021, 13:37

фото: epa

Пора «оптимизировать» эту преступную власть.

Как сообщает Белорусское объединение рабочих, более миллиона трудящихся в Беларуси остаются дома. Причины разные — больничные, отпуска, забастовка. Что белорусы думают об инициативе «останься дома»? Сайт Charter97.org собрал комментарии читателей.

«Лукашенко сам себе вынес приговор еще на МЗКТ год назад. Могу поспорить, что до суда не дотянет. Забастовка дала плоды: казна пуста, как и голова старика. Холодильник победил телевизор, это кащеева смерть!»

«На моих глазах в супермаркете произошел случай. Двое мужчин в масках на кассе, когда один узнал, что второй в стачке, попросил подержать очередь, взял корзину и набрал продуктов, расплатился и отдал первому со словами «Молодец, я пока не решился. Чем могу!» Второй сначала брать не хотел. Когда я рассчитался, они вместе выходили довольны из супермаркета. Мы уже победили!»

«Cегодня бастуем — это значит, что работаем, но заработок получим позже, с лихвой окупятся все потери... Просто думать надо и слушать умных людей».

«Один мракобесный маньяк распоряжается всеми предприятиями Беларуси, что на это скажут пять миллионов человек, работающие на этих предприятиях?»

«Оставайтесь, друзья, все дома, чтобы сохранить жизнь себе, своим родным и близким! Наш народный «карантин» набирает все большие обороты, а скоро остановиться вся страна».

«Восхищаюсь людьми, которые бросили вызов и остались дома.Возможно, они бы уехали если была бы такая возможность. Но они остались, чтобы защищать свою страно».

«У нас людей точно меньше стало. Может, бастуют. Может, болеют. Людям сложно сейчас рисковать, но недовольны все. Пыхнуть может в любой момент».

«Мою родственницу положили с коронавирусом в больницу. В палате было четыре женщины. В живых осталась только одна она. Ходим за миску супа на работу и дальше?»

«Пора оптимизировать эту преступную власть!»

«Забастовка, несомненно, оказывает эффект. Конечно, хунта будет до последнего раздувать щеки и изображать, мол, «ничего страшного» не происходит».

«Мужики, пора, наш выход! Цветами и ленточками такие режимы не падают! Длительная забастовка сметет нациста Лукашенко», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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