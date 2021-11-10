В России зафиксирован новый рекорд по числу умерших за сутки из-за COVID-19 3 10.11.2021, 13:50

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Фото: РИА «Новости»

Больше всего летальных случаев произошло в Москве.

За минувшие сутки в России от последствий коронавирусной инфекции умерли 1239 человек. Это новый максимум. Второй день подряд в стране фиксируется более 1200 летальных случаев, передает РБК.

Общее число умерших с начала пандемии, по данным федерального оперативного штаба, достигло 250 454.

В своей статистике оперштаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти. Эти данные отличаются от данных Росстата, который только с апреля прошлого года по сентябрь текущего насчитал более 462 тыс. летальных исходов. Ведомство включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.

Больше всего летальных случаев за сутки было зафиксировано в Москве – 98. Это повторение максимального показателя за последние несколько месяцев.

82 человека умерли в Санкт-Петербурге, 55 в Московской области, 40 в Нижегородской области, 39 в Пермском крае.

Максимальная смертность зафиксирована на фоне рекордных показаний по заболеваемости, которые фиксировались в последние две недели. При этом за последние сутки число новых случаев инфицирования оказалось минимальным с 26 октября – 38 058.

Выздоровевшими за последние сутки были признаны 34 565 человек (7549 в Москве, 2825 в Санкт-Петербурге).

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