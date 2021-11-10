Ученые определили самое оптимальное «временное окно» для сна 4 10.11.2021, 14:00

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Здоровый сон важен для общего состояния и благополучия человека.

Хотя обычно много внимания уделяют расстройствам сна, оценку качества ночного отдыха тоже нельзя упускать из виду, особенно таким его составляющим, как продолжительность, непрерывность или эффективность, время засыпания. Сон, а точнее смена дня и ночи, тесно связан с понятием циркадного ритма. Его нарушение, по мнению ученых, приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, повышенному артериальному давлению, может стимулировать атеросклероз и так далее. Следовательно, некачественный сон помогает прогнозировать вероятность развития проблем сердечно-сосудистой системы, пишет Naked science.

Исследователи из Эксетерского университета и Университетских больниц Баркинга, Хавериджа и Редбриджа в Лондоне (Великобритания) оценили связь между временем отхода ко сну и риском сердечно-сосудистых заболеваний на основе информации из Британского Биобанка. Результаты работы опубликованы сегодня в European Heart Journal — Digital Health.

В выборку вошли более 88 тысяч британцев (57,9% женщин и 41,6% мужчин) в возрасте 43-79 лет. Все они заполнили анкеты, в том числе об образе жизни, физической активности и здоровье, а также предоставили данные измерений при помощи акселерометра, носимого на запястье в течение недели. В итоге ученые получили три показателя сна: продолжительность, нерегулярность и время засыпания. Все анализы изначально скорректировали с учетом возраста и пола, а в дополнительных учитывали наличие ожирения, гипертонии, диабета, гипотонии и уровень холестерина.

Во время наблюдений, которые в среднем длились почти шесть лет, с сердечно-сосудистыми заболеваниями столкнулись 3172 человека (3,58%), из которых 1371 (43%) засыпали после полуночи, 1196 (38%) — с 23:00 до 23:59, 473 (15%) — с 22:00 до 22:59, а 132 (4,2%) — до 22:00. Кривые выживаемости по методу Каплана — Мейера для каждой категории показали, что частота таких недугов была наивысшей у участников, ложившихся спать в 00:00 и позже, а самая низкая — в группе с 22:00 до 22:59.

Помимо этого, те, кто поздно засыпал (31 946 человек), с большей вероятностью были курильщиками и имели в анамнезе диабет или гипертонию, чем участники, ложившиеся спать с 23:00 до 23:59 (36 042), до 22:59 (17 040) и до 22:00 (3460). У группы с 23:00 до 23:59 выявили самую низкую нерегулярность сна, у группы до 22:00 — самую высокую. Дольше всего спали те, кто отходил ко сну с 22:00 и 22:59, в отличие от «полуночников».

«Дополнительная модель, контролирующая продолжительность и нерегулярность сна, а также установленные факторы сердечно-сосудистых заболеваний, предоставила отношение рисков 1,24, 1,12 и 1,25 для времени начала сна до 22:00, с 23:00 до 23:59 и после 00:00 соответственно, по сравнению с группой 22:00 – 22:59. Повышенный риск болезней сердечно-сосудистой системы был выше у женщин, но только время отхода ко сну до 22:00 оказалось значимым для мужчин», — пишут авторы работы.

«Хотя мы не можем сделать вывод о причинно-следственной связи из нашего исследования, результаты показывают, что раннее или позднее время отхода ко сну может с большей вероятностью нарушить биологические часы и приводить к неблагоприятными последствиями для сердечно-сосудистой системы. Оптимальное время для сна приходится на определенный момент 24-часового цикла организма, и отклонения вредны для здоровья. Самое “рискованное” время — после полуночи: вероятно, потому, что это может понизить шансы на то, что человек увидеть утренний свет, который “сбрасывает” биологические часы», — добавил доктор Дэвид Плэнс, участвовавший в исследовании.

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