Медики разработали новый тип вакцины от COVID-19 с нанотелами 10.11.2021, 14:32

2,942

Новый препарат проще в изготовлении, а также не требует хранения в холодильнике.

Доступные в настоящее время вакцины против COVID требуют особо режима хранения и сложных производственных мощностей, что затрудняет их производство и широкое распространение, особенно в менее развитых странах.

«Новый тип вакцины потенциально будет намного проще производить и не будет нуждаться в охлаждении», — сообщают исследователи из Бостонской детской больницы.

Работа была опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи во главе с доктором философии Хидде Плое и первыми авторами Новалией Пишеша, доктор философии, и Тибо Харманд, доктор философии, считают, что их технология может помочь заполнить глобальные пробелы в вакцинации и что та же технология может быть применена к вакцинам против других болезней.

У мышей вакцина вызвала сильный иммунный ответ против SARS-CoV-2 и его вариантов. Его успешно лиофилизировали, а затем восстановили без потери эффективности. В ходе испытаний он оставался стабильным и эффективным в течение как минимум семи дней при комнатной температуре.

В отличие от нынешних вакцин против COVID-19 новая конструкция полностью основана на белке, что упрощает производство на многих предприятиях. Препарат состоит из двух компонентов: антител, полученных из альпак, известных как нанотела, и части вирусного шипового белка, который связывается с рецепторами на клетках человека.

«Мы также могли бы прикрепить весь спайковый белок или другие части вируса. И мы можем быстро и легко заменить вакцину против вариантов SARS-CoV-2 », — отмечает Пишеша.

Нанотела — ключевая часть технологии вакцины. Они специально разработаны для нацеливания на антигенпрезентирующие клетки, критические клетки иммунной системы, путем наведения на антигены главного комплекса гистосовместимости (MHC) класса II на поверхности клеток. Таким образом, коммерческая составляющая вакцины — в данном случае сегмент белка-шипа — переносится непосредственно на те самые клетки, которые «покажут» его другим иммунным клеткам, вызывая более широкий иммунный ответ.

«Современные вакцины против COVID-19 стимулируют выработку белка-шипа в том месте в организме, куда они вводятся, и предполагается, что они косвенно стимулируют антигенпрезентирующие клетки. Но гораздо эффективнее устранить посредника и поговорить напрямую с антигенпрезентирующими клетками. Секрет — это прицеливание»,- говорит Плое.

В экспериментах на мышах вакцина вызвала устойчивый гуморальный иммунитет против SARS-CoV-2, стимулируя большое количество нейтрализующих антител против фрагмента белка-шипа. Он также вызывал сильный клеточный иммунитет, стимулируя Т-хелперные клетки, которые укрепляют другие иммунные защиты.

Ученые отметили, поскольку вакцина представляет собой белок, а не информационную РНК, как вакцины Pfizer / BioNTech и Moderna, то она гораздо больше подходит для крупномасштабного производства.

«Нам не нужно много причудливых технологий и опыта, которые необходимы для создания вакцины на основе мРНК», — говорит Харманд.

Это потенциально может позволить производить вакцину во многих местах по всему миру, недалеко от того места, где она будет использоваться.

Команда подала патент на свою технологию и теперь надеется привлечь биотехнологические или фармацевтические компании для дальнейшего тестирования и, в конечном итоге, клинических испытаний.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».