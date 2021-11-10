«Раздайте транспаранты детям»: польские спецслужбы разоблачили методы атак мигрантов на границу Польши

«Раздайте транспаранты детям»: польские спецслужбы разоблачили методы атак мигрантов на границу Польши2
- 10.11.2021, 14:46
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Белорусские спецслужбы пытаются манипулировать информацией о нелегалах.
Нелегальные мигранты получили очередные инструкции по подготовке средств массовой информации для прикрытия атак на границу Польши.
Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
«Готовьте транспаранты, раздайте их детям», — говорится в инструкциях для нелегалов на границе.
«Белорусские службы манипулируют подачей информации о нелегальной миграции», — отметил Станислав Жарин.
Migranci otrzymują kolejne instrukcje dotyczące przygotowania medialnej osłony ataków na granicę RP. "Przygotujcie transparenty, rozdajcie je dzieciom".— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 10, 2021
Białoruskie służby manipulują przekazem dot. nielegalnej migracji. pic.twitter.com/u5Gd5oLBh3
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.