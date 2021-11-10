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«Раздайте транспаранты детям»: польские спецслужбы разоблачили методы атак мигрантов на границу Польши

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  • 10.11.2021, 14:46
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«Раздайте транспаранты детям»: польские спецслужбы разоблачили методы атак мигрантов на границу Польши
Фото: ТАСС

Белорусские спецслужбы пытаются манипулировать информацией о нелегалах.

Нелегальные мигранты получили очередные инструкции по подготовке средств массовой информации для прикрытия атак на границу Польши.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

«Готовьте транспаранты, раздайте их детям», — говорится в инструкциях для нелегалов на границе.

«Белорусские службы манипулируют подачей информации о нелегальной миграции», — отметил Станислав Жарин.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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