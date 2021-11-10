В Чили нижняя палата парламента поддержала импичмент президенту 2 10.11.2021, 14:53

Согласно «документам Пандоры», он принял участие в коррупционной схеме.

Нижняя палата парламента Чили поддержала импичмент президенту Себастьяну Пиньере, который, согласно «документам Пандоры», принял участие в коррупционной схеме. Об этом сообщает The Guardian.

В процессе 20-часового обсуждения 78 депутатов одобрили импичмент, 67 проголосовали против, трое — воздержались или отсутствовали. Теперь этот вопрос рассмотрят в сенате, а также инициируют судебное разбирательство. The Guardian называет маловероятным, что в сенате импичмент поддержит большинство — для этого необходимо 29 голоса, когда у оппозиции имеется только 24.

В расследовании утверждается, что в 2010 году семья Пиньеры продала долю в руднике Доминга близкому другу президента Карлосу Делано через офшор на Британских Виргинских островах. Ранее пресс-служба президента Чили заявляла, что Пиньера не участвовал в такой схеме.

«Факты, касающиеся продажи Minera Dominga, уже были тщательно расследованы прокуратурой и судами в течение 2017 года, и прокуратура рекомендовала закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления, в соответствии с законом и ввиду того, что президент Себастьян Пиньера не участвовал в вышеупомянутой операции», — прокомментировали в пресс-службе.

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