Нацбанк Беларуси может повысить ставку рефинансирования до 10% 10.11.2021, 15:00

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Выплаты по кредитам могут значительно вырасти.

В Беларуси кредиты в национальной валюте за 9 месяцев приросли на 4,1%. При этом кредиты госсектору увеличились на 11,1%, а частному — на 1,8%, сообщает zautra.by.

«В последние месяцы рост кредитования несколько активизировался, в большей степени — в сегменте госсектора», — отмечается в обзоре ЕАБР.

По мнению экспертов, это может быть связано в том числе «с наличием профицита банковской ликвидности, которая пока выливается на кредитный рынок в ограниченных объемах».

Аналитики ЕАБР не ожидают смягчения условий кредитования в ближайшие месяцы, учитывая очередное повышение Нацбанком расчетных величин стандартного риска, которые влияют на стоимость кредитования для населения и организаций.

Они также допускают, что на фоне двузначной инфляции Нацбанк может повысить и ставку рефинансирования в ноябре-декабре текущего года до 10%.

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