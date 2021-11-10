Нацбанк Беларуси может повысить ставку рефинансирования до 10%
- 10.11.2021, 15:00
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Выплаты по кредитам могут значительно вырасти.
В Беларуси кредиты в национальной валюте за 9 месяцев приросли на 4,1%. При этом кредиты госсектору увеличились на 11,1%, а частному — на 1,8%, сообщает zautra.by.
«В последние месяцы рост кредитования несколько активизировался, в большей степени — в сегменте госсектора», — отмечается в обзоре ЕАБР.
По мнению экспертов, это может быть связано в том числе «с наличием профицита банковской ликвидности, которая пока выливается на кредитный рынок в ограниченных объемах».
Аналитики ЕАБР не ожидают смягчения условий кредитования в ближайшие месяцы, учитывая очередное повышение Нацбанком расчетных величин стандартного риска, которые влияют на стоимость кредитования для населения и организаций.
Они также допускают, что на фоне двузначной инфляции Нацбанк может повысить и ставку рефинансирования в ноябре-декабре текущего года до 10%.