В Индии нашли подсказки о том, когда образовались первые континенты 10.11.2021, 15:10

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Открытие удалось сделать австралийским геологам.

Согласно новому анализу горных пород, первые континенты Земли поднялись из океана на 700 миллионов лет раньше, чем считалось ранее, пишет «Новое время».

К такому выводу пришли австралийские геологи из Университета Монаша, которые работают с горными породами в восточной Индии.

«Не было никаких сомнений в том, что континенты частично выступали из воды еще 3,4 миллиарда лет назад», — сказал Илья Биндеман, профессор геологии в Университете Орегона, который не принимал участия в новом исследовании.

Это потому, что ученые обнаружили осадочные породы, которые образовались из раздробленных кусков других горных пород, подвергшихся эрозии и выветриванию, которые относятся к той эпохе. Такие осадочные породы могли образоваться только после того, как земля прорвалась через поверхность океанов ранней Земли.

Но хотя геологи знали, что по крайней мере часть кратонов должна была быть обнажена более 3 миллиардов лет назад, точные сроки и масштабы их появления оставались предметом споров, сказал Биндеман. Авторы нового исследования предполагают, что целые кратоны, а не только небольшие участки земли, возникли из океанов 3,3 млрд лет назад, хотя на планете тогда не хватало «тектоники плит в современном стиле».

Чтобы определить возраст формирования первых континентов, исследователи изучили кратон Сингхбхум — древнюю часть континентальной коры, а также содержащиеся в ней образования песчаника.

«Когда мы соединили все осадочные карманы вместе, мы обнаружили, что все они образовались одновременно» в речных или пляжных средах, — сказал старший автор работы, Приядарши Чоудхури, научный сотрудник Школы наук о Земле Университета Монаша. Это означало бы, что большая часть кратона подверглась воздействию воздуха и проточной воды одновременно.

Чтобы определить возраст пород, команда исследовала их на предмет крошечных кристаллов, которые называются цирконами, которые содержат радиоактивный элемент уран.

«Мы извлекаем цирконы из горных пород — это очень утомительный процесс, — сказал Чоудхури. Вы можете себе представить, что найти цирконы — это все равно, что найти иголку в стоге сена, потому что размер зерен циркона составляет всего несколько десятков микрон, что делает их похожими на очень мелкий песок».

Однако ученым удалось собрать необходимое количество цирконов, которые затем были обработаны лазером. Это помогло определить их химический состав. Исследуя соотношение урана и свинца в каждом образце, группа определила возраст горных пород: анализ показал, что кратон полностью вышел из воды в период примерно от 3,2 до 3,3 миллиарда лет назад.

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