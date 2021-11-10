В Афганистане началась партизанская война против талибов 2 10.11.2021, 15:22

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Архивное фото AFP

Моджахеды и борцы за право и свободу начали партизанские действия и бои в провинции Лагман.

Группа вооруженных людей в провинции Лагман на востоке Афганистана объявила о начале борьбы против движения «Талибан», захватившего власть в стране, сообщает «Интерфакс».

В видеообращении в поддержку Фронта национального сопротивления (ФНС), опубликованном в среду в афганском сегменте социальных сетей, говорится, что вооруженная группа выступает в поддержку ФНС во главе с Ахмадом Масудом.

«Моджахеды и борцы за право и свободу начали партизанские действия и бои в провинции Лагман, чтобы обеспечить справедливость в стране и положить конец оккупации», — говорится в обращении.

Накануне о своей поддержке ФНС объявила вооруженная группа в провинции Кабул.

Боевики движения «Талибан» на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватили практически без боя почти все афганские провинции. 15 августа радикалы также без столкновений овладели Кабулом, столицей страны, после чего из нее бежал президент Ашраф Гани и члены его кабинета.

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