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Меркель и Путин обсудили ситуацию с мигрантами с территории Беларуси

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  • 10.11.2021, 15:23
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Меркель и Путин обсудили ситуацию с мигрантами с территории Беларуси
фото: afp

И. о. канцлера Германии попросила главу Кремля повлиять на официальный Минск.

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в среду, 10 ноября, обсудила по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с мигрантами, пытающимися нелегально проникнуть в ЕС с территории Беларуси, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), передает dw.com.

"Канцлер Меркель сегодня обсудила по телефону с президентом Путиным ситуацию на белорусско-польской границе. Она подчеркнула, что использование белорусским режимом мигрантов в качестве инструмента бесчеловечно и неприемлемо и попросила президента Путина повлиять на происходящее", - написал Зайберт в своем микроблоге в Twitter.

Приток мигрантов в ЕС через Беларусь

В мае белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, сначала в Литву, а затем в Польшу. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в свете обострения миграционного кризиса на границах стран ЕС с Беларусью призвала страны - участницы Европейского Союза одобрить расширение санкций в отношении белорусских властей.

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