Белорусское объединение рабочих обратилось к медикам 2 10.11.2021, 15:33

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фото: ТАСС

Ситуация с COVID-19 в стране — критическая.

Белорусские медики замерли в ожидании. Поступления больных в больницы начало сокращаться, хотя предпосылок к снижению заболеваемости нет, пишет Telegram-канал Белорусского объединения рабочих.

Пообщавшись с медиками, которые работают в красных зонах и ковидных бригадах, мы выяснили ряд закономерностей. Во-первых, тесты на коронавирус в некоторых поликлиниках и отделениях закончились. Во-вторых, во время осенних каникул и за счет забастовки на некоторых предприятиях распространение коронавируса удалось замедлить. Но не надолго, так как больным закрывают больничные через 7 дней не смотря на «недолеченность». В-третьих, перестали давать больничные первым контактам. Многих больных в целом не забирают в больницы и оставляют дома, так как в отделениях нет мест.

Исходя из всего этого мы делаем вывод, что статистические данные не могут быть объективны в данной ситуации. Уровень смертности, к тому же, остался прежним, что не может не настораживать. Мы просим медиков дополнить картину, если у них есть какая-либо дополнительная информация.

Мы призываем белорусов оставаться дома и беречь свою жизнь, учитывая, что поток мигрантов привез в Беларусь новые штаммы коронавируса, против которых существующие вакцины не так эффективны. Наше здоровье только в наших руках.

Бастуй, Беларусь!

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