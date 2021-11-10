Цена газа в ЕС рухнула на $150 после поворота вентиля «Газпрома» 2 10.11.2021, 15:44

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Стоимость фьючерсов падает третий день подряд.

Цена газа в Европе падает третий день подряд на фоне роста поставок из России.

Начав неделю на отметке 947 долларов за тысячу кубометров, фьючерс на газ нидерладнского хаба TTF подешевел до 790 долларов в среду после того, как «Газпром» возобновил прокачку по трубопроводу «Ямал-Европа» и заявил о начале реализации плана наполнения своих хранилищ в Австрии и Германии, пишет finanz.ru.

На 14.15 (по Минску) декабрьские контракты на газ на бирже ICE в Лондоне торгуются по 66 евро за мегаватт-час, что на 9% ниже закрытия торгов накануне.

Газ с поставкой в марте стоит 770 долларов за тысячу кубов, а фьючерсы на лето 2022 года торгуются ниже 500 долларов, удерживая минимальные значения с конца сентября.

«Газпром» 8 ноября возобновил транзит газа через Польшу, который полностью остановил в начале месяца, переключив трубопровод «Ямал-Европа» в реверсный режим.

На точке входа в Германию объемы прокачки достигли 1,1 млн кубометров в сутки - рекорда с конца лета. Помимо этого, «Газпром» решил увеличить поставки через Украину и подал на 10 ноября заявку на 109,3 млн кубометров в сутки, выбрав максимальный контрактный объем.

«Газпром», напомним, в июле начал сокращать поставки в Евросоюз, а в августе прекратил продавать газ сверх контрактных объемов, ударив по рынку, который уже страдал от падения импорта СПГ и сокращения добычи в Норвегии.

На середину октября поставки газа из России оказались примерно на 30% ниже прошлогодних, что вызвало хаос на фьючерсном рынке и маржин коллы у крупнейших сырьевых трейдеров, которым пришлось откупать контракты для закрытия убыточных позиций. Это толкнуло цены почти до 2 тысяч долларов за тысячу кубометров.

В начале ноября президента РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» заполнить собственные хранилища в Австрии и Германии, которые к началу отопительного сезона оказались практически пустыми.

Так, например, самое крупное ПХГ компании было заполнено лишь на 9,5%. В целом же Европа скопила перед зимой 82 млрд кубометров газа - на 20 млрд меньше, чем годом ранее.

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