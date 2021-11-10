Пятрас Ауштрявичюс: В последнее время Лукашенко выглядит, по-моему, очень плохо 3 10.11.2021, 15:54

20,548

Пятрас Ауштрявичюс

Депутат Европарламента назвал «самый хороший» инструмент для воздействия на диктатора, провоцирующего миграционный кризис.

Польские власти заявили, что опасаются вооруженной эскалации на границе с Беларусью, где около 4 тысяч мигрантов попытались незаконно прорваться в Евросоюз.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сказал журналистам, что власти страны ожидают «эскалации, которая будет иметь вооруженный характер». «Беларусь хочет спровоцировать серьезный инцидент, желательно со стрельбой и жертвами», – заявил замминиста иностранных дел Польши Петр Вавжик.

Одновременно с новым витком кризиса на белорусско-польской границе вспыхнули беспорядки в лагерях беженцев в Литве – туда летом 2021 года устремились первые потоки мигрантов со стороны Беларуси. Сейм страны 9 ноября одобрил предложение правительства и ввел чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

В эфире «Настоящего Времени» депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс ответил на главные вопросы о кризисе на границах.

Что чрезвычайное положение означает на практике

«Чрезвычайное положение вводится в приграничной пятикилометровой зоне, – объясняет Ауштрявичюс. – Там запрещается передвижение людей, будет ограничена мобильная связь, вводится проверка документов и так далее, чтобы максимально усложнить нелегальную миграцию, а также помочь тем институциям, органам, которые работают в этой сфере. Чрезвычайное положение на месяц в Литве вводится впервые, и мы никогда не думали, что оно будет связано, скажем так, с нашим соседом Беларусью, которая стала торговать людьми на международном рынке».

Что делать с мигрантами

«Трудно ответить, потому что не мы организуем потоки этих людей, не мы организуем приезд этих людей. Никто, кстати, не знает, сколько их еще осталось в Минске или в других городах, сколько еще намеревается в ближайшее время попасть в Беларусь. Лучше всего было бы, наверное, прекратить эти полеты и больше не привозить этих людей, потому что я согласен: они обманутые люди, они разочарованы.

Судя по кадрам тех людей, которые очень активно ведут себя на границе, даже провокативно, – не кажется, чтобы они очень уж плохо чувствовали себя в своей стране. Наверное, они просто бегут к лучшей жизни. Никто не может запретить каждому из нас так себя вести, но разумно ли это – я сомневаюсь».

Возможно ли применение армии

«Да, такой сценарий полностью реален. Я думаю, что литовские институции готовятся к такой возможности, потому что, как я и сказал, в Минске остается еще огромная толпа мигрантов, никто не знает, сколько еще. Если будет такой сценарий, будут применяться меры, я бы сказал, схожие с теми, которые мы видим на границе с Польшей. На литовско-белорусской границе может быть чуть-чуть хуже, потому что некоторые участки еще не покрыты проволокой и ограждениями. Могут быть более, я бы сказал, неопределенные ситуации».

Будут ли стрелять на поражение

«Только не в сторону мигрантов, никоим образом. Литовская сторона не поднимет оружие и не нажмет на курок первой. Мы готовимся к провокациям, мы знаем, что такие провокации, наверное, просчитываются в Минске – на это есть и КГБ, и другие силовые структуры под Лукашенко. Кстати, начиная с августа на границе ночью слышны отдельные выстрелы, сигнальные ракеты запускаются и так далее. То есть с Лукашенко очень трудно, предвидеть действия психопата и международного террориста я не берусь».

Зачем Лукашенко сказал, что конфликт может вовлечь Россию – «крупнейшую ядерную державу»?

«Александр Лукашенко – известный рэкетир, он рэкетирует Путина уже давно, тот платит деньги, – продолжает Ауштрявичюс. – И, конечно, использует фактор России для запугивания, предсказывая какие-то события. Только они оба могут сказать, как могут обстоять дела на самом деле, но я думаю, это реально, что один из планов Лукашенко – как-то втянуть Россию в эту безобразную ситуацию. Она, кстати, уже информационно участвует: вот и [представительница МИДа Мария] Захарова говорит про этот кризис, вот и [глава МИДа Сергей] Лавров сказал, что Евросоюз должен платить деньги Минску. То есть присутствие России мы чувствуем и видим. Но я думаю, что это просто такое, я бы сказал, глупое высказывание Лукашенко, пытающегося запугать своим большим братом.

В последнее время Лукашенко выглядит очень, по-моему, плохо. Что творится у него в голове, какие мысли и так далее... Впрочем, в России популярно высказывание: «Лишь бы не было войны». Значит, люди, в том числе политики, постоянно говорят про военный конфликт, какое-то обострение, кризис и так далее. Наверное, это допускается. Они нагнетают эту ситуацию, зная, ну а что им терять вообще-то? Что терять такому режиму, как Лукашенко, который не имеет ни достаточно средств, ни идей, как жить в будущем? Таким диктаторам только военный выход снится по ночам. Но, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы это не случилось».

Есть ли выход из кризиса?

«Конечно, кризис может закончить только Лукашенко под нажимом. Уже в ближайшее время мы услышим, наверное, о дополнительных санкциях. Я должен сказать, что и сегодня, и вчера уже представители Евросоюза говорили с представителями тех стран, из которых еще производятся полеты в Минск: эти потоки останавливаются.

Я бы так сказал: Лукашенко понимает только язык силы, и, наверное, это остается единственным вариантом, который мы должны использовать. То есть санкции. По-моему, самый хороший инструмент – это прекращение банковских операций, вот тогда мы бы увидели настоящее лицо Лукашенко».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».