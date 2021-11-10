В Грузии проходят митинги сторонников Саакашвили 10.11.2021, 16:00

фото: ТАСС

Политик голодает в тюрьме уже 41 день.

Сегодня с 10 утра в грузинской столице Тбилиси начались акции протеста. Акции проходят одновременно перед зданием Службы госбезопасности, министерства юстиции и министерства здравоохранения. Собравшиеся требуют перевода в гражданскую больницу экс-президента Михаила Саакашвили, который голодает в тюрьме уже 41 день.

Об этом сообщает «Новости-Грузия».

Полиция задержала в Тбилиси 46 участников акций оппозиции.

В распространенном МВД заявлении сказано, что полиция задержала активистов «там, где участники акции вышли за рамки, установленные законом о свободе собраний, а также попытались блокировать входы в административные здания».

Большая часть задержаний была проведена на акции возле здания Службы госбезопасности.

На акции перед министерством юстиции лидеры оппозиции заявили, что хотят еще раз напомнить главе ведомства, что он несет личную ответственность за здоровье Михаила Саакашвили.

Также несколько человек были задержаны на акции перед зданием министерства здравоохранения, сообщила депутат от партии «Национальное движение» Тина Бокучава.

1 октября Саакашвили задержали в Грузии, где против него возбуждено ряд уголовных дел. На следующий день стало известно, что Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным.

29 октября глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили исключил возможность передачи Саакашвили Украине.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отказывается использовать полномочия, которые она имеет, и помиловать Саакашвили.

8 ноября Саакашвили перевели в больницу тюрьмы № 18 в Глданском районе Тбилиси из тюрьмы в Рустави.

В МИД Украины заявили, что разочарованы переводом Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение № 18 в Глдани и отсутствием информирования об этом украинской стороны.

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