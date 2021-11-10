закрыть
10 ноября 2021, среда, 17:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Остаться дома и отказаться подыгрывать старому маразматику — это наш решающий шаг»

1
  • 10.11.2021, 16:30
  • 1,310
«Остаться дома и отказаться подыгрывать старому маразматику — это наш решающий шаг»

Бастуй, Беларусь!

Говорите, карты ничего не значат? Расскажите это российским военным, пишет Telegram-канал Белорусского объединения рабочих.

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 российских ВКС сегодня выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси. В Минобороны заявили, что теперь такие полеты будут практиковаться постоянно.

К сожалению, теперь, после подписания карт 4 ноября, российские спецслужбы могут чувствовать себя на территории Беларуси как дома. Но именно сейчас у всех белорусов есть большой шанс предотвратить присвоение нашей территории Россией.

На данный момент давление на режим Лукашенко со стороны других стран усиливается. Пандемия коронавируса также нарастает, с которой медики не справляются, что вызывает еще большее недовольство в обществе. Остаться дома и отказаться подыгрывать старому маразматику — это наш решающий шаг, чтобы добить его окончательно. А потому, бастуй, Беларусь, если хочешь быть свободной!

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко