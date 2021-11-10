«Остаться дома и отказаться подыгрывать старому маразматику — это наш решающий шаг» 1 10.11.2021, 16:30

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Бастуй, Беларусь!

Говорите, карты ничего не значат? Расскажите это российским военным, пишет Telegram-канал Белорусского объединения рабочих.

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 российских ВКС сегодня выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси. В Минобороны заявили, что теперь такие полеты будут практиковаться постоянно.

К сожалению, теперь, после подписания карт 4 ноября, российские спецслужбы могут чувствовать себя на территории Беларуси как дома. Но именно сейчас у всех белорусов есть большой шанс предотвратить присвоение нашей территории Россией.

На данный момент давление на режим Лукашенко со стороны других стран усиливается. Пандемия коронавируса также нарастает, с которой медики не справляются, что вызывает еще большее недовольство в обществе. Остаться дома и отказаться подыгрывать старому маразматику — это наш решающий шаг, чтобы добить его окончательно. А потому, бастуй, Беларусь, если хочешь быть свободной!

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