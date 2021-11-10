Макей признал оккупированный Крым российской территорией

Макей признал оккупированный Крым российской территорией13
- 10.11.2021, 16:48
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Он заявил, что это позиция официальных белорусских властей.
Глава лукашенковского МИД Владимир Макей признал аннексированный Крым российской территорией. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».
«Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого».
До этого вопрос принадлежности Крыма поднял высокопоставленный чиновник Андрей Савиных, также признав полуостров российской территорией.