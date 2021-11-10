Стало известно, когда будет рассматриваться вопрос о санкциях против режима Лукашенко 1 10.11.2021, 16:58

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Польша называет ситуацию на границе с ЕС государственным терроризмом.

Главы МИД ЕС планируют в понедельник, 15 ноября, обсудить расширение санкций в отношении Беларуси, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МИД Германии Андреа Зассе.

"В понедельник главы МИД стран ЕС встретятся в Брюсселе, запланирована тема расширения санкций", — сказала Зассе журналистам в Берлине.

Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась в понедельник, когда к польской границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию на границе с ЕС "государственным терроризмом".

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