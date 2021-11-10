В Польше задержали набитую нелегалами псевдокарету скорой 10.11.2021, 17:13

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фото польской полиции

В машине находились 18 мигрантов.

В Польше, на границе которой развернулся миграционный кризис, полиция задержала переоборудованный в карету скорой помощи микроавтобус, полностью заполненный нелегальными мигрантами.

Об этом сообщила пресс-служба польской полиции.

Во вторник, 9 ноября, в городе Велички Олецкого района полицейские из патрульной службы заметили карету скорой помощи. Ее внешний вид и оборудование вызвали у них сомнения в настоящем назначении этого автомобиля.

Офицеры остановили машину для осмотра и обнаружили на передних сиденьях двух 28-летних мужчин в защитных костюмах. Оказалось, что это жители Варшавы.

"Однако это были не медицинские работники и они не перевозили человека, инфицированного коронавирусом. В карете находились 18 иностранцев неизвестного гражданства, которые нелегально проникли в Польшу", - говорится в сообщении.

Автомобиль был взят под охрану, а водитель, пассажир и иностранцы - задержаны и переданы пограничной службе и прокуратуре.

За помощь в незаконном пересечении границы мужчины могут быть лишены свободы на срок до 8 лет.

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