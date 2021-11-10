Фотофакт: На берегу шотландской реки нашли сотни каменных артефактов 10.11.2021, 17:27

Они относятся к эпохе мезолита.

За три дня археологи обнаружили в шотландском регионе Абердиншир 1200 каменных орудий эпохи мезолита, пишет «Новое время».

Кремни, в том числе лезвия, скребки и часть булавы, были собраны волонтерами археологической группы Mesolithic Deeside вдоль реки Ди, сообщает Daily Mail.

Фото: MESOLITHIC DEESIDE

Эксперты объяснили, что эти инструменты использовались некоторыми из первых общин в этом районе для охоты, разделки и подготовки животных в пищу.

Один из членов группы, студент из соседнего Университета Абердина, также обнаружил часть головы булавы в форме яйца неолитической эпохи во время упражнения «поход по полю».

Основываясь на этих находках, группа создаст «пробную яму» — пророет несколько небольших траншей — в Милтон-оф-Крэтс с 11 по 14 ноября. Наряду с охотой за камнями археологи также будут исследовать особенности, обнаруженные на картах, которые могут представлять собой остатки поселения.

Каждый кремень, найденный группой, тщательно упаковывается и маркируется с помощью GPS-навигатора, анализируется специалистом, а информация объединяется в базу данных, что делает Ди одной из наиболее изученных рек Шотландии.

Археолог Элисон Кэмерон рассказала MailOnline, что длинная и разнообразная река Ди обеспечила бы жителей региона в период от 6 000 до 10 000 лет назад всем необходимым для жизни.

По словам Элисон, именно поэтому так много так называемых «кремневых россыпей» сегодня можно найти на полях вдоль берегов рек, показывая, где люди изготавливали и использовали каменные орудия труда.

«Работа Mesolithic Deeside внесла реальный вклад в наше понимание доисторических сообществ, которые жили вдоль реки Ди», — сказала археолог Кэролайн Уикхэм-Джонс, ранее работавшая в Университете Абердина.

Отметим, период мезолита, также называемый средним каменным веком, — это период времени (с 8000 г. до н.э. до 2700 г. до н.э.), который проходил между периодом палеолита (древний каменный век) с его каменными осколками и периодом неолита (новый каменный век) с его полированными каменными орудиями труда.

Материальная культура периода мезолита характеризуется большим новаторством, чем палеолит. Североевропейские мезолитические люди, которые жили примерно в 6000 году до нашей эры, оставили после себя следы примитивных хижин с полами, покрытыми корой.

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