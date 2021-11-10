Роковой для режима вирус 5 Антон Орехъ

10.11.2021, 17:47

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Антон Орехъ

Думать об этом российским властям надо было раньше.

Давайте, давайте, вводите обязательную вакцинацию! Я сто раз говорил и повторить в сто первый мне не трудно: если что и станет роковым событием для нынешней власти в России, то это не Навальный и не НАТО с ЦРУ, а невидимый вирус, у которого нет ни руководства, ни активистов, ни иностранного финансирования. Он делает, что хочет, а вы с ним не можете поделать ничего, как бы ни хотелось. Все возможности для пропаганды вакцинации упущены давно. Все способы для разумной разъяснительной работы использованы не были. Запутавшись в собственном вранье за полтора года, власти столкнулись с тем, что убыль населения – крупнейшая со временно Великой Отечественной, а населению при этом вообще глубоко наплевать на все и оно не хочет думать ни о собственном здоровье, ни, тем более, о здоровье окружающих и близких. И получается, что кроме принудительной вакцинации никаких методов сдержать пандемию просто не осталось! Отлично! Репрессии, штрафы, посадки, доносы, казачьи дружины – это же как раз то, что мы любим и умеем! Но народ наш терпеливый готов снести любые невзгоды – однако лишь до того момента, когда они коснутся непосредственно его. В буквальном смысле. Возьмут – и вколют в тебя то, что тебе противно. Ну, или не так, чтобы противно, но вколют силой.

Медицинские процедуры без нашего согласия или согласия близких родственников незаконны. Но что мешает принять закон, по которому возможно все? Хотя я обращу ваше внимание, что если разрешить принудительное медицинское вмешательство в одном случае, то это откроет дорогу для любых принудительных медицинских манипуляций. Примерно как с законом об иностранных агентах, который сочиняли якобы, чтобы пресечь политическое влияние враждебных правительств, а по факту наказывают людей за перевод денег самим себе со счета на счет. Если есть закон, то должна быть ответственность за его нарушение. Что будут делать, например, прямо сейчас в Питере со стариками, которые откажутся от обязательной вакцинации? Пенсию перестанут платить? Или сразу в карцер? Что делать людям с медицинскими противопоказаниями? Был когда-то налог на бездетность. Наказывали даже людей с бесплодием за то, что не могут для страны новых бойцов нарожать. А теперь накажут за то, что от укола на тот свет отправиться не хочешь? Вот поэтому я и говорю, что вирус может стать смертельно опасным для всего нынешнего строя. Спровоцировав развал экономики, протесты, саботаж – да что угодно. Но думать об этом надо было раньше. Когда опасность еще только появилась и в нормальных странах ее осознали, а в России делали вид, что нам это все не грозит и что пиндосы передохнут, а мы будет королями.

Антон Орехъ, Telegram

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