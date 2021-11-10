закрыть
10 ноября 2021, среда, 20:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Польше задержан россиянин за пособничество нелегальной миграции из Беларуси

5
  • 10.11.2021, 18:34
  • 10,342
В Польше задержан россиянин за пособничество нелегальной миграции из Беларуси

Кроме россиянина, задержаны граждане Швеции и Литвы.

Погранслужба Польши задержала гражданина России за пособничество нелегальной миграции из Беларуси. Об этом в среду, 10 ноября, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

Как следует из сообщения, помимо россиянина, задержаны гражданине Швеции и Литвы.

По данным Погранслужбы Польши, за минувшие сутки был предотвращено 599 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу, всего задержаны 9 мигрантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко