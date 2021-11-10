В Польше задержан россиянин за пособничество нелегальной миграции из Беларуси 5 10.11.2021, 18:34

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Кроме россиянина, задержаны граждане Швеции и Литвы.

Погранслужба Польши задержала гражданина России за пособничество нелегальной миграции из Беларуси. Об этом в среду, 10 ноября, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

Wczoraj odnotowaliśmy 599 prób nielegalnego przekroczenia granicy 🇵🇱🇧🇾 Zatrzymanych zostało 9os.(5ob.LBN,3ob.IRQ,1ob.SYR). Wobec 48 osób zostały wydane postanowienia o opuszczeniu Polski. Za pomocnictwo zatrzymano 3os.(1ob.RUS, 1ob.SWE, 1ob.LTU).#TrzymamyStraz pic.twitter.com/e0YJYOmGEz — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 10, 2021

Как следует из сообщения, помимо россиянина, задержаны гражданине Швеции и Литвы.

По данным Погранслужбы Польши, за минувшие сутки был предотвращено 599 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу, всего задержаны 9 мигрантов.

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