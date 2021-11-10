В Беларуси 11 ноября ожидаются заморозки 10.11.2021, 18:41

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Будет в основном без осадков.

Ночные заморозки и в основном без осадков - такая погода ожидается в Беларуси 11 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь утром и днем по северу временами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем будет 2-8 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 10.

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