Ситуация на границе Беларуси с Польшей была ключевым вопросом заседания СНБО Украины 10.11.2021, 18:47

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Об этом рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Вопрос ситуации с мигрантами на границе Беларуси с Польшей был ключевым на сегодняшнем заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины. Об этом на брифинге 10 ноября рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент издания "Гордон".

"Вы знаете. что есть вопрос обострения на белорусско-польской границе, которая находится близко с нашей страной, непосредственно касается нашей страны. Вчера состоялось большое совещание в Главном управлении разведки Минобороны, мы заслушали доклад о положении дел. Был сделан доклад президенту Украины, после чего [президент] Владимир Александрович [Зеленский] принял решение сегодня по этому поводу провести заседание СНБО", – сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, по этому вопросу докладывали министр внутренних дел Денис Монастырский и министр обороны Алексей Резников.

"Принято соответствующее решение", – добавил он.

На вопрос журналистов Данилов уточнил, что ситуация с миграниами на границе Беларуси с Польшей была "вопросом номер один, ключевым вопросом" сегодняшнего заседания СНБО" По его словам, "все соответствующие ведомства получили соответствующие указания, которые в ближайшее время будут оформлены в нормативно-правовой документ и все они будут обязательно их выполнять".

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