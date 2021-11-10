Мнение: Узурпатор в бешенстве и сильно усугубляет свое положение 4 10.11.2021, 19:00

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Задача белорусов – помочь ему закопать самого себя.

– У Лукашенко нет никаких шансов дальше удержаться синими пальцами за трон. Сила большинства должна смести его с белорусской земли. В этот момент узурпатор в особенном бешенстве и особенно сильно усугубляет свое положение. Наша задача помочь ему закопать самого себя, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

Главный преступник страны подписал себе приговор, устроив кризис на границе. Наказание не заставит себя ждать. Но чего же ждем мы, белорусы? Те, кто еще не присоединился к стачке, самое время это сделать. Совместно с санкциями мы остановим узурпатора и прекратим преступления против белорусского народа.

Не забываем, что оставшись дома мы поможем нашим медикам, которые в данный момент работают на износ. Коронавирусная ситуация в стране ужасающая и этого прощать нельзя. Как нельзя простить и события, произошедшие уже больше года назад.

Никаких сложных действий и регистраций не нужно. Не нужно никаких личных данных. Необходимо только желание изменить ситуацию в стране. Нет времени ждать. Остановим его прямо сейчас. Оставайся дома.

Стачка есть!

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