В Минске вырос дефицит медиков и рабочих 1 10.11.2021, 19:17

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В столице не хватает уже больше 24 тысяч работников.

В Минске на начало ноября не хватало 24 302 работника. За октябрь число вакансий выросло больше чем на тысячу. В столице по-прежнему есть нехватка медиков, строителей, поваров, продавцов. Это следует из данных на сайте комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Zerkalo.io изучило, в каких рабочих и специалистах больше всего нуждаются столичные наниматели.

Из специалистов в Минске больше всего требуется медсестер (852 вакансий) и врачей-специалистов (750). При этом за последний месяц спрос на них у нанимателей вырос. На начало октября для медсестер было 840 вакансий, а для врачей — 743. Напомним, за сентябрь число предложений для медиков также выросло.

На рынке труда также востребованы инженеры (776 предложений), воспитатели (227), менеджеры (179), помощники воспитателя (118), учителя (118), фельдшеры (111), инженеры-программисты (109), фармацевты (87).

«Из числа специалистов наиболее востребованы медицинские работники (медицинская сестра, врач, помощник врача, провизор, рентгенолаборант, фельдшер), инженерные работники, специалисты в сфере образования и культуры (библиотекарь, воспитатель, методист, помощник воспитателя, преподаватель, учитель)», — уточняют в столичной службе занятости.

Для рабочих на начало ноября было почти 15,7 тысячи вакансий, или 64,4% от всех предложений нанимателей (месяцем ранее — почти 15 тысяч). Больше всего не хватает поваров (674 вакансии), продавцов (570), водителей автомобилей (430), контролеров-кассиров (426).

Востребованы также строители. К примеру, для маляров значится 452 вакансии, для штукатуров — 377, для каменщиков — 344.

Средний размер пособия по безработице в октябре в Минске составил 26,75 рубля.

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