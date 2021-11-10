Прокуратура РФ закрыла дело против белоруса, обнародовавшего видео пыток заключенных 8 10.11.2021, 19:32

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Сергей Савельев

Сейчас Сергей Савельев находится во Франции, где ему предоставили политическое убежище.

Прокуратура Саратовской области закрыла уголовное дело против гражданина Беларуси Сергея Савельева, который передал видеоархив с пытками заключенных правозащитному проекту Gulagu.net. 10 ноября в Telegram-канале было опубликовано соответствующее ходатайство прокурора области Сергея Филипенко.

В опубликованном фрагменте документа говорится, что постановление о возбуждение уголовного дела в отношении Савельева было отменено 27 октября “в связи с его незаконностью и необоснованностью“. По мнению прокурора, это постановление “искажало саму суть правосудия“.

Прокурор также попросил суд прекратить “производство по материалу об избрании Савельеву меры пресечения в виде заключения под стражу“.

Как пишет “Интерфакс”, данные о Савельеве уже удалены из разыскной базы МВД РФ.

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