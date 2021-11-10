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Прокуратура РФ закрыла дело против белоруса, обнародовавшего видео пыток заключенных

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  • 10.11.2021, 19:32
  • 6,468
Прокуратура РФ закрыла дело против белоруса, обнародовавшего видео пыток заключенных
Сергей Савельев

Сейчас Сергей Савельев находится во Франции, где ему предоставили политическое убежище.

Прокуратура Саратовской области закрыла уголовное дело против гражданина Беларуси Сергея Савельева, который передал видеоархив с пытками заключенных правозащитному проекту Gulagu.net. 10 ноября в Telegram-канале было опубликовано соответствующее ходатайство прокурора области Сергея Филипенко.

В опубликованном фрагменте документа говорится, что постановление о возбуждение уголовного дела в отношении Савельева было отменено 27 октября “в связи с его незаконностью и необоснованностью“. По мнению прокурора, это постановление “искажало саму суть правосудия“.

Прокурор также попросил суд прекратить “производство по материалу об избрании Савельеву меры пресечения в виде заключения под стражу“.

Как пишет “Интерфакс”, данные о Савельеве уже удалены из разыскной базы МВД РФ.

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