С 20 ноября Лукашенко может попытаться перебросить в Украину 1000 мигрантов 5 10.11.2021, 19:37

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Об этом сообщила замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Украины.

В период с 20 ноября по 1 декабря возможен прорыв ближневосточными мигрантами украинской границы с территории Беларуси. Об этом замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая сообщила в комментарии LIGA.net со ссылкой на украинские спецслужбы.

По ее данным, белорусский диктатор Александр Лукашенко настроен на дальнейшее обострение ситуации с мигрантами, которых его режим перебрасывает в ЕС.

15 ноября ожидается введение пятого пакета санкций ЕС против Беларуси. Сейчас в Беларусь из ближневосточных стран еженедельно прибывают около 15-17 авиарейсов. Это уже создает перегрузку для гражданского авиапарка Беларуси. При этом увеличение числа мигрантов ожидается на уровне +700-800 человек ежедневно.

Ожидается, что Беларусь достигнет критического показателя в период с 20 ноября по 1 декабря. Он может возникнуть внезапно.

Спецслужбы отмечают вброс в провластные белорусские и российские СМИ информации о том, что именно с 20 ноября возможен прорыв мигрантами украинской границы на пути в Польшу. Предположительно 1000 и больше нелегалов предпримут попытку незаконного пересечения северо-западной границы Украины из Брестской области Беларуси.

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