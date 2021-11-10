Банкоматы «Приорбанка» будут недоступны ночью 11 ноября
- 10.11.2021, 19:49
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Невозможно будет также совершить операции по карте в интернет-банке.
11 ноября с двух ночи до шести утра в «Приорбанке» запланированы технические работы, в связи с этим будет недоступен ряд сервисов, сообщает пресс-служба банка.
Недоступны будут операции по карточкам в банкоматах, терминалах, инфокиосках «Приорбанка» и в устройствах других банков. Невозможно будет также совершить операции по карте в интернет-банке и электронных магазинах.