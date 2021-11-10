Какие товары и услуги больше всего подорожали в октябре в Беларуси 10.11.2021, 20:06

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Инфляция продолжает расти.

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал свежую статистику по инфляции. За сентябрь она составила 0,9%. Годовой же показатель увеличился до 10,5%. Месяц назад он составлял 10,2%, передает euroradio.fm.

В октябре, как и в сентябре, больше всего подорожало продовольствие — на 1,4%. Однако инфляция замедлилась в сравнении с прошлым месяцем. Тогда она была 2,1%. Непродовольственные товары за октябрь подорожали на 0,6%, а услуги — на 0,4%.

Что подорожало в октябре больше всего

Больше всего выросли цены на сезонные овощи — огурцы и помидоры. Первые прибавили в цене аж 65,81%, вторые — 43,22%. Поползли вверх цены на картофель, прибавив 7,11%.

Есть и то, что значительно подешевело. К примеру, цитрусовые — на 11,71%.

Из непродовольственных товаров выросли цены на некоторую обувь, причём летнюю. Также подорожали письменные и компьютерные столы — на 7,16%.

Среди услуг взлетел тариф на пользование лифтом — на 62,28%. Также на 12,24% подорожало отопление.

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