Какие товары и услуги больше всего подорожали в октябре в Беларуси
- 10.11.2021, 20:06
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Инфляция продолжает расти.
Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал свежую статистику по инфляции. За сентябрь она составила 0,9%. Годовой же показатель увеличился до 10,5%. Месяц назад он составлял 10,2%, передает euroradio.fm.
В октябре, как и в сентябре, больше всего подорожало продовольствие — на 1,4%. Однако инфляция замедлилась в сравнении с прошлым месяцем. Тогда она была 2,1%. Непродовольственные товары за октябрь подорожали на 0,6%, а услуги — на 0,4%.
Что подорожало в октябре больше всего
Больше всего выросли цены на сезонные овощи — огурцы и помидоры. Первые прибавили в цене аж 65,81%, вторые — 43,22%. Поползли вверх цены на картофель, прибавив 7,11%.
Есть и то, что значительно подешевело. К примеру, цитрусовые — на 11,71%.
Из непродовольственных товаров выросли цены на некоторую обувь, причём летнюю. Также подорожали письменные и компьютерные столы — на 7,16%.
Среди услуг взлетел тариф на пользование лифтом — на 62,28%. Также на 12,24% подорожало отопление.