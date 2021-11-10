В МИД Украины предупредили Макея о «непоправимых последствиях» 8 10.11.2021, 20:09

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Глава лукашенковского МИД назвал Крым «российским».

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что признание властями Беларуси временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, комментируя высказывание главы лукашенковского МИД Владимира Макея о том, что "Крым сейчас является российской территорией", сообщает 10 ноября "Интерфакс-Украина".

"Исходим из того, что официально, как и ранее, Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах", – сказал Николенко.

Украинский дипломат выразил надежду, что в Минске осознают это и не допустят в дальнейшем подобных шагов вопреки нормам международного права.

Ранее Макей заявил, что "позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией", сообщало "РИА Новости".

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