В МИД Украины предупредили Макея о «непоправимых последствиях»8
- 10.11.2021, 20:09
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Глава лукашенковского МИД назвал Крым «российским».
В Министерстве иностранных дел Украины считают, что признание властями Беларуси временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, комментируя высказывание главы лукашенковского МИД Владимира Макея о том, что "Крым сейчас является российской территорией", сообщает 10 ноября "Интерфакс-Украина".
"Исходим из того, что официально, как и ранее, Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах", – сказал Николенко.
Украинский дипломат выразил надежду, что в Минске осознают это и не допустят в дальнейшем подобных шагов вопреки нормам международного права.
Ранее Макей заявил, что "позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией", сообщало "РИА Новости".