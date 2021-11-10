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Президент Евросовета выступил за укрепление границы ЕС за счет блока

  • 10.11.2021, 20:27
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Президент Евросовета выступил за укрепление границы ЕС за счет блока
Шарль Мишель

Шарль Мишель поддержал Литву и Польшу.

Президент Евросовета Шарль Мишель осудил режим Лукашенко за использование мигрантов в качестве оружия против Евросоюза и высказался за финансирование строительства физических барьеров на границе ЕС из бюджета блока.

Об этом он сказал в публичном выступлении, фрагмент которого публикует Reuters.

"Мы видим брутальную гибридную атаку на границах ЕС. Беларусь использует положение мигрантов как оружие, циничным и шокирующим образом… Мы открыли дебаты о финансировании Евросоюзом физической инфраструктуры на границе, и этот вопрос нужно решить быстро. Потому что границы Польши и балтийских государств - это границы ЕС. Один за всех, все за одного", - заявил Шарль Мишель.

Литва и Польша, находящиеся под наибольшим давлением из-за "миграционного шантажа" Лукашенко, надеются получить финансирование на укрепление своих границ с Беларусью из средств Евросоюза.

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