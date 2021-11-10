Белорусы провели ряд партизанских акций протеста 10.11.2021, 20:45

Фотофакт.

Белорусы продолжают присылать свои забастовочные фото с тегом #Я_Дома

Боровляны вышли в поддержку Николая Дедка: «Придёт время и люди, участвующие в организации и проведении политических судилищ, ответят по всей строгости закона. Мы будем бороться столько, сколько нужно для победы».

Жители Минска поддерживают Польшу и выступают против гибридной войны, развязанной бандой Лукашенко.

Партизаны продолжают развешивать БЧБ-флаги в Минске.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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