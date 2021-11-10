Белорусы провели ряд партизанских акций протеста
- 10.11.2021, 20:45
Фотофакт.
Белорусы продолжают присылать свои забастовочные фото с тегом #Я_Дома
Боровляны вышли в поддержку Николая Дедка: «Придёт время и люди, участвующие в организации и проведении политических судилищ, ответят по всей строгости закона. Мы будем бороться столько, сколько нужно для победы».
Жители Минска поддерживают Польшу и выступают против гибридной войны, развязанной бандой Лукашенко.
Партизаны продолжают развешивать БЧБ-флаги в Минске.
Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»