«Ура! Еда причалила!» Просроченная… 10.11.2021, 20:53

Фото: instagram/romankopin/

Север Дальнего Востока РФ может столкнуться с голодной зимой.

В портах Приморья скопились тысячи контейнеров, предназначенных для отправки на Чукотку, Камчатку, Сахалин и в Магадан. Судовладельцам и портам гораздо выгоднее участвовать в торговле с азиатскими странами, нежели осуществлять каботажные перевозки, особенно сейчас, когда ставки на контейнеры повысились. Но сложные по климату и транспортной доступности регионы традиционно завязаны на северный завоз и из-за глобальных экономических причин могут просто-напросто столкнуться с голодной зимой и отсутствием стройматериалов, пишет «Новая газета».

Теоретически можно завозить продовольствие самолетами или вертолетами, и так даже делают. Но это очень дорого и тяжело, в том числе из-за сложных погодных условий и плохого состояния посадочных площадок. Так что доставляют продукты и товары первой необходимости в основном по морю. Навигация во многих районах заканчивается уже в ноябре, так что задержки очень волнуют.

Чукотка: люди жалуются на просрочку

Сложнее всего приходится Чукотке. Местная жительница Светлана Карева создала петицию, в которой пишет, что населенные пункты региона живут без овощей и фруктов, нет на прилавках молочных продуктов и яиц. «Дети не видят ни фруктов, ни йогуртов». По ее словам, летом в бухту Провидения прибыл только один корабль. Кончились продукты, которые входят в перечень социально значимых.

«Дали самолет с овощами и фруктами, 4 тонны, по авиаценам в период навигации. Естественно, такого объема хватило на 3-4 дня. Отдаленным селам вообще ничего не привезли», — говорится в петиции.

О проблемах северного завоза губернатор Чукотки Роман Копин в личном аккаунте Instagram пишет часто. Из последних новостей: теплоход «Владимир Мясников» 2 ноября доставил более полутора тысяч тонн продуктов для Провиденского городского округа (и тем самым закрыл план). А 8 ноября он же доставил груз для Чукотского района, идет разгрузка в морском терминале Лаврентия. На борту — 60 контейнеров (около 560 тонн) продуктов для сел Лаврентия и Лорино. «Мясников» зайдет еще в ряд населенных пунктов.

«В общей сложности в пути на Чукотку около 4 тысяч тонн продовольствия, и еще примерно 1 тысяча тонн сейчас под загрузкой в Архангельске и Владивостоке. С учетом этого объема план по завозу будет выполнен во все районы округа», — сообщил Копин. Кто-то встречает новости с энтузиазмом: «Ура! Еда причалила!» Кто-то негодует: продукты привозят просроченными, молоко — замороженным.

В Певеке ледовая обстановка уже сложная. Но власти региона обещают, что стоимость ледокольной проводки в конечную стоимость продуктов для жителей Чукотки не войдет. К тому же есть резервный вариант с доставкой через Эгвекинот — но автозимником возить тоже так себе идея, все промерзнет. Предприниматели к тому же сообщают, что «Атомфлот» отказал груженым судам в сопровождении по Севморпути от Архангельска до Певека.

Камчатка: «Доширак» смели

На Камчатке местные власти забили тревогу еще в середине октября: задержки поставок товаров достигали аж трех месяцев. В приморских портах застряло, по данным правительства региона, 1600 контейнеров и генеральных грузов для Камчатки. Губернатор Владимир Солодов объяснял, что такая ситуация сложилась в связи с «изменениями и кризисом в глобальной логистике, перенаправлением грузов из Китая, с Суэцкого канала на Транссиб. В результате в портах Владивостока скопилось огромное количество контейнеров и грузов для отправки». Однако тогда же ситуацию удалось нормализовать. Еду отправляют в срок, стройматериалы — с задержкой, даже для государственных целей.

— Пока продовольствие есть. «Доширак» и тому подобное смели в первую очередь. Я думаю, дефицита не будет, но цены растут, — рассказал «Новой» Валерий Быков, первый секретарь местной ячейки КПРФ, предприниматель. — На 30% повысились ставки на контейнеры — и цены «подтягиваются». Не сразу, конечно, на 2–3–5 процентов в неделю.

Молоко уже по 100 рублей за литр, яйца — 100–120, хлеб «социальный» по 40, а вообще дороже.

Растет в цене не только продовольствие, но и стройматериалы. Цемент за полтора месяца на 30% подорожал, дерево — на 25–35% за куб. Себе хотел привезти на баню стройматериалы — ближайший контейнер только на март. Приоритет сейчас — продовольствие. Из-за того, что грузы долго простаивали, много продуктов просто испортилось.

Сахалин: острова не бедствуют

На Сахалине, как сообщают «Новой» местные жители, перебоев с продовольствием нет. На паромной линии Ванино — Холмск какие-нибудь сбои (да хотя бы поломки парома) случаются частенько, но никто не голодает.

По данным регионального минтранса на 10 ноября, во Владивостоке ожидают отправки в островной регион 1604 контейнера, 76 из них с социально значимым грузом. С 29 октября перевезено 2245 контейнеров. Плюс на Корсаков сейчас грузится судно с 420 контейнерами. Погода, правда, не балует — так что в порту, видимо, будут вводить дополнительные смены, чтобы разгружать суда, которые скапливаются на рейде. «На днях решен вопрос по доставке продовольственных продуктов, сельскохозяйственных кормов и зимних шин», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.

Магадан: нет проблем…

На Колыме про северный завоз (который вообще-то в области идет круглый год) молчали до недавнего времени. 10 ноября официально прокомментировали, что «в области сформирован продовольственный запас, рассчитанный на 2–3 месяца беспрерывной торговли». Хотя грузы в этом направлении из Приморья тоже не уходили вовремя, жители и власти не жаловались на отсутствие продуктов.

Министр сельского хозяйства Магаданской области Николай Кошеленко сказал, что каждые 10 дней в регион подвозят партии свежих овощей.

Северный завоз не выгоден

Вообще, судовладельцам в северном завозе участвовать не с руки: рейс на Японию даст несоизмеримо больший доход, нежели на Чукотку. И причин у этого несколько.

Во-первых, из-за пандемии грузопоток сначала снизился, но в 2021 году сильно вырос: люди стали потреблять больше товаров (раньше, например, тратились на туризм). Соответственно, возросла нагрузка на порты. Во-вторых, в мире сложился дефицит контейнеров. Дело в том, что контейнеры уходят из Китая в США и Европу полными.

Но чтобы перевозчики получали прибыль, нужно и назад везти какие-то товары. А загрузить-то нечем, потому что в США нет такого объема производства и экспорта.

Вот контейнеры и ждут своей очереди на загрузку, копятся в американских портах.

— В Лос-Анджелесе сейчас куча судов, вставших на фрахт. Они там застряли. Из Европы тоже возвращается меньше контейнеров, чем уходит. Более того, эксперты уже говорят о том, что скоро сравняются ставки на морские и воздушные перевозки. Многие предпочитают морю железную дорогу, Транссиб (там ставки снизились), — рассуждает сотрудник компании, занимающейся морскими перевозками. — Грузы, которые раньше возились через Суэцкий канал в Европу, сейчас пошли через порты Дальнего Востока. У нас ажиотаж.

В-третьих, как следствие, до небес взлетели ставки фрахта контейнеров. За год — в 5-6 раз. И только в последние дни стали снижаться (в сентябре ставка на перевозку 40-футового контейнера из Китая в Лос-Анджелес перевалила за 20 тысяч долларов).

В-четвертых, есть объективные последствия пандемии: из-за коронавируса многие иностранные порты приостановили работу (тот же Циндао, один из главных в Китае, просто не работал месяц). Так что грузопоток хлынул в Россию.

Но это все — про внешнюю торговлю. А каботажные (то есть внутрироссийские) перевозки сейчас не выгодны ни транспортным компаниям, ни портам. А зачем, если на транзитных грузах в Европу, особенно сейчас, можно заработать несоизмеримо больше? Крупные перевозчики, завязанные на работу с государством, их выполняют, но это скорее социальная нагрузка, от которой, так скажем, не отвертеться. Портовики и перевозчики кивают друг на друга. Одни говорят, что готовы обрабатывать грузы, лишь бы было что обрабатывать. Другие — что готовы эти грузы перевозить, а их «задвигают», потому что в первую очередь — транзит, а уж потом голодающие дети Чукотки.

Что говорят в Приморье

В Приморье каботажные грузы уходят из Владивостокского морского торгового порта, Владивостокского морского рыбного порта, из находкинского контейнерного терминала. Последний, кстати, по словам опрошенных перевозчиков, показывает задержки каботажных грузов.

Руководитель коммерческого департамента ПАО «ВМТП» Елена Казарина в официальном комментарии отметила, что каботажные перевозки для порта в приоритете из-за их социальной значимости.

«Только за сентябрь — октябрь ВМТП принял 48 судозаходов каботажного направления, более 27 тысяч TEU-грузов направились на Камчатку и Сахалин, Колыму и Чукотку. За первые две недели ноября мы обработаем еще 12 теплоходов каботажного направления общей вместимостью более 2300 контейнеров», — сказала Елена Казарина.

Пока проблема не решена полностью, в Приморье создается штаб по доставке грузов северного завоза. Губернатор края Олег Кожемяко сообщил, что главы заинтересованных регионов собираются «побуждать владельцев грузов в скорейшем порядке находить суда для транспортировки контейнеров».

По словам вице-премьера — полпреда в ДФО Юрия Трутнева, «за прошедшую неделю количество контейнеров, скопившихся в портах Приморья, уменьшилось на 30%». В первую очередь отправляется северный завоз. До 15 ноября обещают все отправить, а к 30 ноября «выйти на плановые, регулярные поставки. Норма накопления в этих портах, — напомнил Трутнев, — 2200 контейнеров».

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