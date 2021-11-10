Бастующий белорус: Продолжаем верить друг в друга и действовать! 10.11.2021, 21:16

1,046

Один из бастующих белорусов обратился к соотечественникам.

– Опасную игру играет Лукашенко с мигрантами! Он захотел показать, что он все контролирует и его силовики все могут, но ситуация очень сложная! Поляки-то выстоят, а вот вся система? Все держится на страхе у них? Но люди ко всему адаптируются! - пишет телеграм-каналу БОР бастующий белорус.

В начале может быть страшно, но потом уже не страшно.

А что, если ситуация выйдет из-под контроля с мигрантами? Тогда Лукашенко будет кричать: «Россия помоги»?

Вместо того, чтобы России развивать свою страну и жить в прекрасных отношениях со всеми народами, они пытаются навязать свой русский мир другим. И этот русский мир очень дорого обходится народу России. И это только цветочки из того, с чем они могут на самом деле столкнуться.

И этот кризис, с которым столкнулись Польша и ЕС, может плохо закончиться для России. Всё-таки там люди в заложниках. Запад начнет экономическую войну, а мусульманские страны свою войну с теми, кто устроил этот кризис.

Люди, которые устроили этот миграционный кризис, сами запутаются в своих сетях, которые сплели и сами упадут в яму, которую выкопали другим.

Продолжаем верить друг в друга и действовать! Все будет хорошо.

Наша сила в единстве, в солидарности!

Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.

Притчи 16:32

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.