Литва усиливает границу с Беларусью 2 10.11.2021, 22:18

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Министр внутренних дел Литвы обратилась к Союзу стрелков.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к Союзу стрелков Литвы по поводу их помощи на границе с Беларусью, сообщает МВД Литвы.

Союз Литовских стрелков — военизированная организация, специальное подразделение МВД. Ранее они уже дежурили на границе Литвы и Беларуси — с начала июня по 19 июля. Теперь их помощь, по информации МВД, может понадобиться снова.

«Мы благодарны Литовскому союзу стрелков за помощь, оказанную после чрезвычайного положения государственного значения из-за массового наплыва иностранцев. Учитывая, что вопрос мобилизации стал еще более важным в чрезвычайной ситуации, мы обратились в Союз стрелков, чтобы заранее оценить и спланировать использование отрядов стрелков, если возникнет такая необходимость», — сказала Билотайте.

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