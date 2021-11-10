Украина усиливает границу с Беларусью 10.11.2021, 21:39

2,284

Особое внимание уделяется участкам, где может быть скопление мигрантов.

Министерство внутренних дел усиливает границу с Беларусью, особое внимание уделяется участкам, где может быть скопление мигрантов. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины 10 ноября, передает корреспондент издания "Гордон".

"Сегодня вопрос номер один – это вопрос по украинско-белорусской границе. Не могу вдаваться в подробности, но могу сказать, что мы готовимся к сценариям, подобным тем, которые происходят на польско-белорусской границе. Мы сегодня принимаем решение об усилении присутствия Госпогранслужбы на украинско-белорусской границе. Сегодня были определены наиболее вероятные участки для массового скопления мигрантов вблизи госграницы. Будет усилена охрана госграницы силами Нацгвардии и Нацполиции Украины", – сказал министр.

Он добавил, что будут также привлечены подразделения территориальной обороны в пограничных областях, чтобы провести учения по взаимодействию всех подразделений и быть готовыми к "любым возможным сценариям в случае попадания нелегальных мигрантов из африканских стран в первую очередь, которые прибывают на территорию Беларуси и искусственно продвигаются сегодня к польской границе".

"Но мы не исключаем, что такие сценарии возможны и в отношении украинской границы. Поэтому ответ и реакция украинских правоохранителей, гвардейцев будут достаточно жесткими, четкими, корректными, в рамках закона, который регламентирует защиту государственной границы", – заявил Монастырский.

Ситуация с мигрантами на границе Беларуси с Польшей обсуждалась на сегодняшнем заседании СНБО и было принято "соответствующее решение", сообщал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».