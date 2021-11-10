ЕС и США введут санкции против авиакомпаний, перевозящих мигрантов в Беларусь 7 10.11.2021, 21:48

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Байден и фон дер Ляйен обсудили ситуацию на белорусско-польской границе.

Евросоюз и США будут сотрудничать в отношении наложения санкций на авиакомпании третьих стран, помогающих нелегальным мигрантам добраться в Беларусь. ЕС также планирует на следующей неделе расширить ограничительные меры в отношении Минска.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Мы рассматриваем возможность введения санкций против авиакомпаний третьих стран, которые помогают мигрантам добраться через Минск и к границе Беларуси и ЕС", - сказала она по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.

Глава Еврокомиссии добавила, что ЕС и США расширят санкции в отношении Беларуси за организацию миграционного кризиса на европейской границе. По ее словам, Брюссель планирует ввести ограничения в отношении белорусских физических и юридических лиц на следующей неделе, а Вашингтон - в начале декабря.

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