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Наставник «Нью-Джерси» – о Шаранговиче: Если ты воспринимаешь работу, как должное, у тебя кто-то ее обязательно отберет

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  • 10.11.2021, 21:52
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Наставник «Нью-Джерси» – о Шаранговиче: Если ты воспринимаешь работу, как должное, у тебя кто-то ее обязательно отберет
Егор Шарангович

Белорусский хоккеист впервые в сезоне был отправлен в запас.

Главный тренер "Нью-Джерси" Линди Рафф прокомментировал отсутствие форварда Егора Шаранговича в составе команды на матч с "Флоридой" (7:3).

Белорус впервые в сезоне был отправлен в запас.

"Я думаю, очень важно игроков подталкивать. Если ты воспринимаешь свою работу, как должное, кто-то у тебя ее обязательно отберет", — отметил Рафф на послематчевой пресс-конференции.

Шарангович в нынешнем сезоне набрал 3 (0+3) очка в 10 матчах при показателе полезности "0". В минувшем сезоне белорус был третьим бомбардиром "Нью-Джерси".

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