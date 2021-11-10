Ученые показали, как будут меняться отношения между людьми на Марсе 1 10.11.2021, 22:10

1,652

Сначала между колонистами на Марсе будут возникать конфликты.

Ученые провели эксперимент, который показал, как будут меняться отношения между людьми, которые прибудут на Марс. Как сообщает «Популярная механика», общение с центром управления полетом может сначала вызвать конфликтные ситуации, которые в конечном итоге лишь приведут к сплочению экипажа.

Людям, которые полетят на Марс, предстоит не только учиться жить на холодной негостеприимной планете. Они будут оторваны от остального человечества. Расстояние между Красной планетой и Землей составляет 55 миллионов километров, что приведет к неизбежным задержкам в связи и проблемам с доставкой продовольствия. Поэтому необходимо, чтобы члены экипажа могли самостоятельно справляться со стрессовыми ситуациями.

Исследователи уже проводили эксперименты на Земле, которые должны были показать, какой будет жизнь колонистов на Марсе. В ходе нового исследования они установили, что связь экипажей с внешним миром не только уменьшалась со временем, но и изначально приводила к конфликтным ситуациям. Со временем же это только сплотило коллектив. Ученые отмечают, что со временем экипаж все реже общается с центром управления полетом, меньше делясь проблемами и потребностями.

Например, во время эксперимента SIRIUS-19 исследователи записали 320 разговоров членов экипажа с внешними наблюдателями продолжительностью 11 часов только за первые 10 дней. Однако за последние 10 дней этот показатель снизился всего до 34 разговоров, длившихся в общей сложности 77 минут.

Через 11 дней ученые добавили искусственную задержку связи, которая возникла бы, если бы люди жили на Луне или Марсе. В течение четырех месяцев количество видеосообщений, отправленных в центр управления полетами, сократилось с 200 в первую неделю изоляции до 115-120. Сократилась и продолжительность этих роликов. Исследователи также заметили разницу в общении мужчин и женщин. Последние чаще выражали эмоции радости и печали, а вот мужчины чаще демонстрировали гнев.

Исследование может помочь лучше понять психологические проблемы, с которыми сталкиваются астронавты, и найти пути их решения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».