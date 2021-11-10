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Ученые показали, как будут меняться отношения между людьми на Марсе

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  • 10.11.2021, 22:10
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Ученые показали, как будут меняться отношения между людьми на Марсе

Сначала между колонистами на Марсе будут возникать конфликты.

Ученые провели эксперимент, который показал, как будут меняться отношения между людьми, которые прибудут на Марс. Как сообщает «Популярная механика», общение с центром управления полетом может сначала вызвать конфликтные ситуации, которые в конечном итоге лишь приведут к сплочению экипажа.

Людям, которые полетят на Марс, предстоит не только учиться жить на холодной негостеприимной планете. Они будут оторваны от остального человечества. Расстояние между Красной планетой и Землей составляет 55 миллионов километров, что приведет к неизбежным задержкам в связи и проблемам с доставкой продовольствия. Поэтому необходимо, чтобы члены экипажа могли самостоятельно справляться со стрессовыми ситуациями.

Исследователи уже проводили эксперименты на Земле, которые должны были показать, какой будет жизнь колонистов на Марсе. В ходе нового исследования они установили, что связь экипажей с внешним миром не только уменьшалась со временем, но и изначально приводила к конфликтным ситуациям. Со временем же это только сплотило коллектив. Ученые отмечают, что со временем экипаж все реже общается с центром управления полетом, меньше делясь проблемами и потребностями.

Например, во время эксперимента SIRIUS-19 исследователи записали 320 разговоров членов экипажа с внешними наблюдателями продолжительностью 11 часов только за первые 10 дней. Однако за последние 10 дней этот показатель снизился всего до 34 разговоров, длившихся в общей сложности 77 минут.

Через 11 дней ученые добавили искусственную задержку связи, которая возникла бы, если бы люди жили на Луне или Марсе. В течение четырех месяцев количество видеосообщений, отправленных в центр управления полетами, сократилось с 200 в первую неделю изоляции до 115-120. Сократилась и продолжительность этих роликов. Исследователи также заметили разницу в общении мужчин и женщин. Последние чаще выражали эмоции радости и печали, а вот мужчины чаще демонстрировали гнев.

Исследование может помочь лучше понять психологические проблемы, с которыми сталкиваются астронавты, и найти пути их решения.

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