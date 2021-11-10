Instagram начал тестировать новую функцию 1 10.11.2021, 22:22

1,704

Тест функции начнется на этой неделе.

Социальная сеть Instagram начала тестировать новую функцию под названием "Сделай перерыв". Новая опция позволит пользователям получать напоминания о перерыве от соцсети по истечению времени.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение главы Instagram Адама Мосссери в Twitter.

Оповещения о перерыве от социальной сети можно настроить под себя: выставить их на 10, 20 или 30 минут.

Функция также даст советы, что можно поделать вместо просмотра ленты в Instagram, например, сделать несколько глубоких вдохов, послушать свою любимую песню или выполнить что-нибудь из списка дел.

Глава соцсети заявил, что новая функция - "часть огромных усилий, направленных на то, чтобы попытаться дать людям больше контроля над своим пребыванием в Instagram".

Тест функции начнется на этой неделе, запустить ее планируют уже в декабре.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».