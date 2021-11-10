Лукашенковские чиновники пишут друг на друга доносы 1 10.11.2021, 22:41

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Часть чиновников ушла в итальянскую забастовку.

Чиновники медленно выполняют государственные приказы, а некоторые из них вообще оставляют в ящиках. А еще они пишут доносы на коллег. Из-за их отличающихся политических взглядов – в коллективах раздоры. Об этом авторам программы «Честно говоря» на «Белсате» рассказали действующие и бывшие чиновники.

После выборов 2020 года сложились чрезвычайно благоприятные условия для карьерного роста чиновников – достаточно доказать свою приверженность режиму.

Артем Брюхан, бывший заместитель начальника отдела Управления культуры Брестского облисполкома, приводит примеры стремительной карьеры своих бывших коллег. По словам Артема, это молодые специалисты, которым бы очень долго пришлось подниматься по карьерной лестнице.

«А тут они могут сразу перепрыгнуть, так как показывают свою лояльность, активность. И это сейчас самое главное», – уверен бывший чиновник.

Многие инсайдеры отмечают в программе, что сейчас чиновники стали чаще доносить руководству на своих же сотрудников. Исчезли откровенные разговоры между коллегами. Одна из собеседников программы по этой причине решила уволиться, так как ей стало невыносимо работать в такой атмосфере.

Вторую собеседницу коллеги заметили на протестах и донесли об этом руководству.

«Меня вызвали, увещевали, но как ни странно, я до сих пор работаю. Сама удивляюсь. Но кто-то донес. Подозреваю, что это, скорее всего, даже не из моего управления», – считает Ольга, госслужащий.

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