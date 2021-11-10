Зеленский: Усиление границы Украины не повлияет на поездки белорусов 1 10.11.2021, 22:54

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Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Украина усилит охрану государственной границы с Беларусью.

Украина усилит охрану государственной границы с Беларусью. В то же время это никоим образом не повлияет на поездки белорусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, усиление границы является профилактической мерой в борьбе с миграционным вызовом и угрозой.

"Дорогие граждане! В начале я говорил о много довольно страшных цифрах. Напоследок хочу сказать о цифрах приятных. Сегодня состоялось заседание СНБО. Первым вопросом было усиление нашей государственной границы из-за ситуации в Беларуси. Хочу заметить - это никоим образом не повлияет на пересечение нашей границы гражданами Беларуси. Речь лишь о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению", - отметил президент.

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