Артист цирка «Дю Солей»: Выхожу на акции, чтобы победить чернь, которая спустилась на нашу землю в 1994 году 4 10.11.2021, 23:10

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Белорусы должны остановить Таракана.

Гимнаст и артист цирка «Дю Солей» Семен Букин, находящийся на данный момент в Швеции, рассказал о готовности вернуться в Беларусь после смены режима, передает «Трибуна».

- Готовы вернуться в Беларусь, когда это станет безопасно?

– Конечно, вернусь, если при смене режима все будет происходить так, как сейчас запланировано. Все будет зависеть от того, по какому курсу пойдет новая Беларусь. Власть ведь может смениться не только так, как мы хотим, а еще и так, как этого хочет ближайший «брат», речь о России. В таком случаем не вижу смысла жить в Беларуси.

А если режим сменится на более прозападный и в Беларуси начнут уважать права людей, я, несомненно, вернусь и буду работать в Беларуси. Не важно, кто из нынешней оппозиции – хотя я не хочу ее так называть – придет к власти, это мы будем сами выбирать.

Я уезжал по политике. Но, думаю, если бы сидел за рубежом молча, мог бы через полгода приехать и спокойно жить в Барановичах. Это Минск – шальной город, где могут на тебя лишний раз обратить внимание, а в Барановичах главное – сидеть тихо.

Но так же, как и другие ребята из диаспоры, я выхожу, чтобы победить всю эту темноту и чернь, которая спустилась на нашу землю в 1994 году. Не знаю, как старшее поколение это допустило, по незнанию или по белорусской скромности и терпимости. Думаю, я не чистый белорус, потому что я не терпила, у меня с детства было в школе очень много проблем из-за того, что я не терпел несправедливость.

Так что, думаю, мной движет это чувство и чувство долга перед своей Родиной. Беларусь – это моя земля и Родина моих предков, никак не страна Лукашенко и его нелегитимного режима.

А еще Лукашенко ведь насилует всю Европу. В случае с ковидом и с мигрантами он подвергает опасности не только Беларусь, но и близлежащие страны. Если бахнет та же АЭС, это повлияет как минимум на всю Европу. Так что мы должны остановить этот терроризм в центре Европы, – сказал Букин.

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