Где будет «обходной маневр»? 1 Андрей Никулин

10.11.2021, 23:16

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Андрей Никулин

И в горах Иракского Курдистана тоже учат географию.

Не стоит недооценивать интеллектуальные способности беженцев, которые сейчас бьются об уже укрепленные польскую и литовскую границы.

Подозреваю, уже сейчас многие из них поняли, что смысла пробиваться через линии обороны в крайне недружелюбные и уже подготовившиеся государства, где каждый встречный будет норовить сдать их, даже в случае успешного пересечения границы в полицию немного. И кропотливо изучают карты.

Скоро ли их осенит мысль, что можно осуществить "обходной маневр"?

Что есть граница Псковской области и Эстонии, что есть огромная, практически неохраняемая лесная граница Карелии и Финляндии, что остается кусок пролегаемой в тундре границы Мурманской области и Норвегии? И что проехать через призрачную границу России и Беларуси, чтобы совершить этот обход не так сложно?

Да, путь до Финляндии и Норвегии неблизок, зато ты попадаешь сразу в богатейшие скандинавские страны, настроенные к беженцам гораздо лучше поляков.

Близится зима и пора принимать кардинальные решения, так что с высокой вероятностью, особенно с учетом того, что горшочек "миграционных туров" продолжает варить и все новые тысячи беженцев высаживаются в минском аэропорту поток может неожиданно изменить направление, на "радость" России и жителей приграничных российских территорий.

И это, только если говорить про обычных беженцев, движимых желанием лучшей жизни, а еще остаются радикалы и экстремисты, которым совсем необязательно прорываться на Запад, им для совершения их черных дел достаточно просто проникнуть к нам, благо счетов и претензий после сирийской войны предостаточно.

Андрей Никулин, Facebook

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