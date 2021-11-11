Bloomberg: ЕС может ввести санкции против «Аэрофлота» из-за перевозки мигрантов в Минск 6 11.11.2021, 8:04

8,310

Под ограничения могут попасть и Turkish Airlines.

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота», а также турецкой авиакомпания Turkish Airlines из-за ситуации на белорусско-польской границе. Об этом со ссылкой на чиновника Евросоюза сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в ЕС считают, что данные авиакомпании занимаются перевозкой мигрантов в Минск из стран Ближнего Востока. Источник также рассказал, что новые санкции могут быть объявлены в начале декабря. Их поддержат США и, возможно, Великобритания.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время Евросоюз может ввести новые санкции против Беларуси. Они будут направлены в отношении порядка 30 белорусских физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Владимира Макея и компанию «Белавиа».

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС изучит вопрос о введении санкций против авиакомпаний третьих стран из-за ситуации с миграцией на польско-белорусской границе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».